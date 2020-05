Połowa rolników złożyła już e-wnioski o dopłaty

Już ponad połowa polskich rolników złożyła wnioski o unijne dopłaty bezpośrednie za ten rok. Od 8 marca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ok. 655 tys. z 1,3 mln oczekiwanych wniosków.

W tej liczbie jest także niemal 9 tys. wniosków i oświadczeń złożonych przez rolników z województwa lubuskiego.

– To oznacza, że po unijne dopłaty sięgnęło do tej pory ok. 46 procent uprawnionych do tego osób, a więc do średniej krajowej jeszcze nam trochę brakuje – mówi Andrzej Rochmiński, dyrektor lubuskiego oddziału regionalnego ARiMR:

Andrzej Rochmiński podkreśla, że większość wniosków o unijne dopłaty spływa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną. Część rolników składa jednak oświadczenia lub wnioski w wersji papierowej.

– Wielu z nich czeka więc zapewne na otwarcie naszym biur powiatowych, które z powodu koronawirusa były w ostatnich tygodniach zamknięte – dodaje Rochmiński:

Przypomnijmy, że w województwie lubuskim z unijnego wsparcia korzysta ok. 19 tys. rolników. Pierwotnie wnioski o dopłaty miały być przyjmowane do połowy maja, jednak z powodu koronawirusa ten termin wydłużono o miesiąc, do 15 czerwca.