Testy na Covid-19 z auta. Skorzystało już 11 pacjentów

Pierwsi pacjenci z naszego regionu skorzystali już z możliwości wykonania testu na koronawirusa w systemie drive thru. Oznacza to, że w 12. dniu kwarantanny, osoba chora lub z podejrzeniem koronawirusa, może swoim autem przyjechać na badanie i wykonać test w kierunku Covid -19, nie wysiadając praktycznie z pojazdu. Do tej pory testom poddało się 11 osób.