Biblioteka Collegium Polonicum częściowo otwarta

Fot. I, Poznaniak1975, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2362367

Książki można zamawiać drogą mailową, na adres biblio.cp@europa-uni.de, a zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych).

„Zamówienia złożone do godz. 16.00 będą realizowane dnia następnego, zamówienia wpływające po godz. 16 za dwa dni. Zamówienie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne książki oraz sygnaturę w katalogu online Biblioteki Collegium Polonicum ze statusem +dostępna+”

– wyjaśniła kierowniczka Biblioteki Agnieszka Brockmann.

Czytelnia biblioteki pozostaje zamknięta do odwołania. Nie można korzystać z księgozbioru dostępnego wyłącznie w czytelni (np. czasopism) ani z komputerów. By to zrobić można jednak przesłać zamówienie na skan fragmentu wybranej publikacji.

Jak wskazano w komunikacie, do punktu wypożyczeń przy ladzie bibliotecznej może podejść tylko jedna osoba z zachowaniem wszelkich środków ostrożności obowiązujących w przestrzeni publicznej, obowiązkowa jest ochrona dróg oddechowych (maseczka, szalik).

Do otwarcia czytelni i powrotu biblioteki do regularnego trybu pracy opłaty za przetrzymanie mediów w okresie zamknięcia biblioteki nie będą naliczane.