Kargowska kultura bez dyrektora

Gminne Centrum Kultury w Kargowej bez dyrektora. Waldemar Ligma zakończył pracę w placówce i przeniósł się do wielkopolskiego Siedlca. W tym trudnym czasie, burmistrz Kargowej wyznaczy osobę do pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury, a jesienią zostanie rozpisany konkurs na to stanowisko.