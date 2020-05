Gorzowscy pasażerowie wracają do autobusów

Gorzowskie autobusy wożą coraz więcej pasażerów. Po kilku tygodniach, gdy - poza kursami do największych zakładów pracy - autobusy woziły głównie powietrze, sytuacja zaczyna się zmieniać.

Mówi rzecznik prasowy MZK Marcin Pejski:

Sami pasażerowie przyznają, że jeśli mogli, starali się unikać transportu miejskiego, ale to się zmienia:

Mieszkańcy wracający do autobusów zaznaczają, że planując podróż, lepiej wybrać kursy poza szczytem komunikacyjnym i te z których nie korzystają pracownicy dużych zakładów, bo choć MZK uruchomiło dodatkowe kursy to tam nienapełnienie zawsze jest większe. – Autobusy obsługujące strefę to teraz jedna trzecia wszystkich naszych wozów – przyznaje Marcin Pejski

Pamiętajmy, że wsiadając do autobusu musimy mieć założoną maseczkę