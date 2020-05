Burmistrz Łęknicy pisze do wojewody

Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy, napisał w imieniu mieszkańców list do wojewody lubuskiego. Wskazał w nim, że Łęknica jest szczególnym miastem, gdzie wiodącym zakładem pracy jest bazar. Ten, bez mieszkańców sąsiedniego Bad Muskau czy Weisswasser, nie funkcjonuje. Bazar daje pracę handlowcom, a ci podatkami zasilają budżet gminy.

– Przejście graniczne w Łęknicy nadal jest zamknięte, więc ruchu lokalnego nie ma. Liczę, że pan wojewoda przekaże informację o naszej sytuacji w trakcie telekonferencji z urzędnikami MSZ – mówi Piotr Kuliniak.

Burmistrz dodaje, że mieszkańcy Łęknicy, którzy pracują w Bad Muskau, do tej pory szli do pracy około 10 minut. Teraz dojeżdżać muszą przez Olszynę, a to w jedna stronę około 50 kilometrów.