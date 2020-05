OSiR w Krośnie Odrz. przypomina historię lokalnego sportu

Z powodu epidemii nie ma imprez i zawodów sportowych, ale można za to powspominać, co w lokalnym sporcie działo się przed laty. Do takiego wniosku doszedł m.in. dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, który przygotował internetową wystawę zdjęć z przed i powojennej historii lokalnego sportu.