Mimo iż pierwotnie w tym roku nie miało być słubicko-frankfurckiego Biegu Bez Granic to jednak organizatorzy tej imprezy doszli do wniosku, że mimo wszystko ją zorganizują. Jak to jest możliwe? O szczegółach mówi dyrektor ds sportu i rekreacji słubickiego OSiR Ryszard Chustecki

Szczegółowy regulamin 5 edycji Biegu Bez granic na stronie internetowej Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji http://www.sosirslubice.pl/