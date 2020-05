Chcesz skorzystać z rehabilitacji? NFZ podpowiada, jak to zrobić

Wizyta umawiana jest wcześniej telefonicznie. Podczas rozmowy prowadzony jest wywiad dotyczący obecnego stanu zdrowia rehabilitowanego. Wyposażenie gabinetu musi być zdezynfekowane po każdym pacjencie, a chory, jak i rehabilitant mają obowiązek noszenia maseczki.

Co zrobić by wrócić na listę oczekujących na rehabilitację? Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje na dwa rozwiązania. – Jeżeli pacjent był na liście, a placówka nadal prowadziła działalność, to mógł on zostać skreślony z listy – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ. Jest jednak na to rada:

Inaczej wygląda sytuacja, gdy jednostka świadcząca usługi rehabilitacyjne zawiesiła działalność w związku z pandemią koronawirusa:

W Polsce jest 67 tysięcy fizjoterapeutów oraz 15 tysięcy jednostek świadczących usługi rehabilitacji dla pacjentów.