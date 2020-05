Przedszkola w Zbąszynku już otwarte

– W naszej gminie przedszkola prowadzą podmioty prywatne, dlatego to nie my podjęliśmy decyzję o otwarciu, choć stało się to za naszą wiedzą – informuje Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka:

Warto dodać, że nadal aktualny jest apel, aby do przedszkoli i żłobków szły tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej. Grupy mogą liczyć bowiem najwyżej 12 dzieci i nie dla wszystkich wystarczy miejsca.