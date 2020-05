ZUS: ulgi dla 12 tysięcy przedsiębiorców

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób. Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób mogą zostać zwolnione z 50 procent kwoty składek. Z ulgi mogą skorzystać również spółdzielnie socjalne, niezależnie od liczby osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy którzy składali wniosek i są uprawnieni do ulgi otrzymają informację o zwolnieniu ze składek na Platformie Usług Elektronicznych.