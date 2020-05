Piotr Protasiewicz dogadany z Falubazem. Na razie nic nie zmienia w teamie

Piotr Protasiewicz dogadał się z Falubazem Zielona Góra w sprawie aneksu do kontraktu na sezon 2020. Żużlowcy negocjują z klubami od kilku dni nowe umowy. Według nowych przepisów klub zapłaci żużlowcom 200 tysięcy za podpis i 2 i pół tysiąca za punkt zdobyty w meczu. Do tego dochodzą jeszcze tzw. umowy sponsorskie i o nie toczą się "boje" finansowe klubów z zawodnikami.

A kapitan Falubazu mówi nam, że porozumiał się z Falubazem choć nowa sytuacja nie jest łatwa, a pieniądze będą dużo mniejsze niż w poprzednich sezonach, a to może wpłynąć na to, co będzie się działo przed kolejnymi rozgrywkami w roku 2021: