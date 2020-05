W Polsce przypada dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.



Akcja #mojaflaga – włącz się do inicjatywy, której ambasadorami są wszyscy, którzy chcą włączyć się we wspólne świętowanie i wywieszają biało-czerwoną flagę podczas świąt państwowych oraz w ważnych momentach swojego życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielenia się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.