Miasto podsumowało zabawę „Halo Gorzów, co tam w domu?” Chodziło o to, by gorzowianie pokazali ,w jaki sposób spędzają czas w izolacji. Przez 20 dni napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń – zdjęć i filmów. Wśród nich m.in. basen na dywanie, piaskownica na balkonie i bieżnia rowerowa na tarasie.