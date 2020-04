Wczoraj most w Cigacicach obchodził swoje 95 urodziny. Jego otwarcie nastąpiło 29 kwietnia 1925 roku.

Obecnie most przechodzi gruntowny remont, by móc znów połączyć Zieloną Górę z Cigacicami. Most jest całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Otwarcie mostu planowane jest na listopad 2021 roku.