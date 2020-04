Zielonogórskie żłobki i przedszkola będą czynne od 6 maja

Jak już informowaliśmy, władze miasta podjęły decyzję, że wszystkie przedszkola i żłobki prowadzone przez miasto Zielona Góra zostaną ponownie otwarte. Nastąpi to 6 maja.

„W porozumieniu z panią Wiolettą Haręźlak i jej zespołem, podjąłem decyzję, że koniec kropka, wracamy do sytuacji sprzed pandemii”- napisał Janusz Kubicki. Jednocześnie zaapelował o to, aby, kto ma taką możliwość, nie wysyłał dzieci do placówek.

Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przypomina, że miasto przygotowywało się do tej decyzji od dłuższego czasu:

W placówkach oświatowych będą obowiązywały liczne ograniczenia – zastrzega Jarosław Skorulski:

W pierwszej kolejności do przedszkoli i żłobków będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia oraz w służbach mundurowych.

Przypomnijmy, że otwarcie placówek oświatowych to efekt wdrożenia kolejnego etapu zdejmowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Prezydent miasta zapowiedział też, że sytuacja w żłobkach i przedszkolach będzie monitorowana, i jeśli wydarzy się coś niepokojącego, ponownie zostaną one zamknięte.