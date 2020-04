Pracownicy transgraniczni bez kwarantanny od poniedziałku

Jeśli takie rozwiązanie znajdzie się w ostatecznym brzmieniu rozporządzenia, pracownicy będą mogli przekraczać granicę w związku z wykonywaniem pracy w innym kraju. Przepis ten jednak – zgodnie z projektem rozporządzenia – ma nie dotyczyć osób wykonujących zawód medyczny lub pracujących w jednostkach pomocy społecznej. Osoby takie nadal miałyby obowiązek odbycia kwarantanny.

Kwarantannie nie podlegaliby uczniowie i studenci, którzy uczą się w państwach sąsiadujących w Polską. Przy przekroczeniu granicy musieliby oni udokumentować pracę lub naukę za granicą.

Tydzień temu zniesienia ograniczeń dla pracowników transgranicznych domagali się m.in. mieszkańcy Gubina, Słubic i Kostrzyna nad Odrą, którzy zorganizowali protesty przy granicy.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami. „Przyrost nowych zakażeń jest relatywnie niski i stabilny. Nie wygraliśmy z epidemią, ale mamy ją w coraz większym stopniu pod kontrolą. Możemy więc działać bardziej zdecydowanie, aby życie gospodarcze mogło znowu zacząć nabierać tempa” – napisał Morawiecki.

Zastrzegł przy tym, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko. „Wyważenie interesu ekonomicznego pracowników transgranicznych i bezpieczeństwa waszych wspólnot samorządowych, to spacer po linie. W żadnym wypadku nie możemy stracić równowagi. Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Jeśli dopuścimy do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych zaprzepaścimy to co udało się dotychczas osiągnąć” – wskazał szef rządu.

Uwagi do projektu rozporządzenia, przygotowywanego w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, można zgłaszać do jutra, do godz. 12.00. Projekt zawiera zapowiedzi rządu z wczoraj – m.in. o tym, że od 4 maja zostaną otwarte galerie handlowe oraz hotele i inne miejsca noclegowe. Projekt zakłada też możliwość korzystania z rowerów miejskich od 5 maja, a także używanie przyłbic zamiast maseczki lub części odzieży w celu zasłonięcia ust i nosa.