54 godziny na wykreowanie pożytecznego biznesu!

Aplikacja kojarząca lokalny biznes z ekspertami, którzy pomogą wybrnąć z kryzysu, pomoc psychiatryczna i psychologiczna dzięki wykorzystaniu apki, a także automatyczne czyszczenie powierzchni w dobie pandemii - to trzy pomysły, które zyskały uznanie jurorów w ramach polskiej edycji Start Up Weekend. Impreza, ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, po raz pierwszy w historii została przeniesiona do sieci. Przez 54 godziny drużyny na całym świecie tworzyły produkty i usługi, które miały wesprzeć biznes w dobie pandemii, wspierać ludzkie zdrowie, a także promować alternatywne metody nauczania. Do polskiej edycji zgłosiło się 90 osób, z czego 16 nadesłało swoje pomysły.