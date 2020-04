RCKiK: świeża krew dla noworodków i chorych onkologicznie

Szpitale w Polsce przygotowują się do wznowienia zabiegów i operacji planowych. W związku z tym Narodowe Centrum Krwi zaapelowało do dawców o oddawanie tego życiodajnego płynu. Każdy chętny może się zgłosić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jak sytuacja wygląda w województwie lubuskim?