Bomba lotnicza. Wywieźli ją saperzy

Zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku podczas prac ziemnych wpłynęło do policji w poniedziałek wieczorem. Kiedy następnego dnia na miejsce dojechali woskowi saperzy ze Stargardu (woj. zachodniopomorskie) okazało się, że w ziemi znajduje się niemiecka bomba lotnicza z czasów II wojny światowej.

Jak poinformował PAP rzecznik 2. stargardzkiego batalionu saperów mł. chor. Adam Dobersztyn, była to ważąca około 250 kg i mierząca ok. 1,5 m bomba lotnicza SC 250 produkcji niemieckiej. Zawiera ona ok. 100 kg materiału wybuchowego.

Zgodnie z procedurami, zanim saperzy przystąpili do pracy, została przeprowadzona ewakuacja kilkudziesięciu osób z okolicznych domów. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, która była pilnowana przez policjantów i strażaków.

Żołnierze podjęli niewybuch, a na koniec akcji dokładnie sprawdzili cały teren i ludzie mogli wrócić do swoich domów. Bomba została przewieziona na poligon i zniszczona.