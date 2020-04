Po majówce otwarte hotele i galerie handlowe. Żłobki i przedszkola w gestii lokalnej

4 maja zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe oraz galerie handlowe – zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Od 6 maja otwarte będą mogły być żłobki i przedszkola; decyzje będą podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie.

„Od 4 maja otwieramy hotele i miejsca noclegowe po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy, gromadząc się, tworzymy większe ryzyko zakażenia” – powiedział prezes Rady Ministrów, tłumacząc utrzymanie obostrzeń przez majówkę.

Poinformował, że również galerie handlowe będą mogły działać od 4 maja, przy czym mają w nich obowiązywać podobne obostrzenia jak w mniejszych sklepach – jeden klient na 15 mkw. Dodał, że zgodnie z ustalonymi zasadami ciągi komunikacyjne, „które w galeriach handlowych są miejscami, w których bardzo często dochodzi do złamania zasady dystansu społecznego, będą puste lub pustawe”.

„Te zasady wypracowaliśmy razem z reprezentantami galerii handlowych, z różnymi podmiotami, które prowadzą galerie handlowe” – zaznaczył. Regulacje mają zostać opisane w rozporządzeniu.

Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli.

„Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe” – przekazał premier.

Morawiecki zapewnił, że osobom, które nie będą mogły „oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka” będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Zachęcał jednocześnie, by jednostki samorządowe „w odpowiednich warunkach” otwierały żłobki i przedszkola.

Podkreślił, że rząd zapewni środki dezynfekcyjne, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w tych placówkach.