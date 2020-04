Straż graniczna nie jest uprawniona do zwalniania, czy skracania kwarantanny osobom przekraczającym granicę kraju - przypominają jej funkcjonariusze. Jak się okazuje, takich zapytań jest sporo.

– Nie jesteśmy uprawnieni do tego typu działań – przypomina major Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał.

Dodajmy, że do wczoraj osób, które nie przestrzegały zasad kwarantanny, było ponad 500.