Znamy nowy terminarz Ekstraligi! Są nowe informacje!

Pierwsze Derby Ziemi Lubuskiej mają odbyć się za to w niedzielę, 12 lipca na torze w Zielonej Górze. Rewanż w Gorzowie planowany jest na 30 sierpnia.

Pełen terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2020 można znaleźć TUTAJ

Pełen, poniedziałkowy komunikat PGE Ekstraligi (źródło: speedwayekstraliga.pl):

1 maja zostanie otwarte siedmiodniowe okienko transferowe w PGE Ekstralidze, a zawodnicy będą mogli podpisywać aneksy aktualizujące kontrakty. Od 8 maja zaplanowano początek czternastodniowej kwarantanny dla wszystkich zawodników, którzy przebywają aktualnie poza granicami Polski. Zasady kwarantanny regulują odrębne przepisy państwowe. Wszyscy zawodnicy przebywający w Polsce oraz ich teamy zostaną zobowiązani do zminimalizowania aktywności poza domem, celem ochrony swojego zdrowia. Po zakończeniu kwarantanny, ale nie wcześniej niż 23 maja wymienione osoby oraz osoby funkcyjne na zawodach PGE Ekstraligi, których imienne listy kluby przedstawią wkrótce PGE Ekstralidze, przejdą obowiązkowe testy genetyczne na obecność COVID-19 (będą się one odbywały w miastach klubów PGE Ekstraligi). Testy przejdą również osoby funkcyjne z ramienia PZM, a więc sędziowie i komisarze torów. Koszty testów pokryje Ekstraliga Żużlowa wraz z klubami. Zakładając negatywne wyniki testów na obecność COVID-19 u wszystkich osób wymienionych, treningi indywidualne i drużynowe w klubach PGE Ekstraligi rozpoczną się nie wcześniej niż 29 maja i potrwają do czasu rozpoczęcia rozgrywek, który wynika z nowego terminarza PGE Ekstraligi. Dodatkowo każdego dnia, do zakończenia rozgrywek lub odwołania stanu epidemii wszyscy uczestnicy meczów, w tym zawodnicy i ich teamy będą zobligowani do monitorowania stanu swojego zdrowia, poprzez specjalny formularz. Temperatura będzie również mierzona każdej osobie wchodzącej na obiekt przed meczami i treningami – w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego PGE Ekstraligi. W przypadku problemów zdrowotnych zawodników lub osób pracujących przy obsłudze meczów, wszelkie decyzje dotyczące stanu ich zdrowia i dalszych procedur podejmowane będą przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Specjalną funkcję w rozgrywkach PGE Ekstraligi pełnić będzie komisarz sanitarny, który będzie delegowany przez każdy z klubów, a jego zadaniem będzie przede wszystkim troska o przestrzeganie rygorów sanitarnych. W związku z licznymi zapytaniami mediów związanymi z „odmrożeniem” rozgrywek PGE Ekstraligi, przedstawiamy również niektóre zasady regulaminu sanitarnego. W ramach rozgrywek wprowadzonych będzie szereg zmian organizacyjnych. Przed zawodami nie odbędzie się m.in. kontrola techniczna, zawieszono również wprowadzenie systemu telemetrii, zmniejszono liczbę wirażowych, nie będzie tradycyjnej prezentacji, a każdy z zawodników będzie mógł posiadać w ramach teamu podczas meczu wyłącznie jednego mechanika w swoim boksie. Planowane są podziały na strefy w ramach każdego obiektu w PGE Ekstralidze: wieżyczka, park maszyn, płyta, park techniczny, zewnętrzna strefa stadionu. W każdej z nich będzie mogła przebywać określona – stała – liczba osób. W parku maszyn, a także innych strefach, poza wyjazdami treningowymi na torze zawodników, a także samymi wyścigami w meczach PGE Ekstraligi, obowiązywać będzie nakaz zachowania dwumetrowego dystansu między osobami. Wszystkie wytyczne dla zawodników znajdą się w specjalnym manualu sanitarnym przeznaczonym dla zawodników, gdzie ujęte zostaną też zasady bezpiecznego przeprowadzania treningów i meczów. Tegoroczny sezon w PGE Ekstralidze odbywał będzie się bez udziału publiczności na trybunach do czasu odwołania zakazu imprez masowych przez właściwe ku temu organy administracji państwowej. Wszystkie mecze będą transmitowane przez nSport+ i ELEVEN SPORTS. Zakończenie rozgrywek planowane jest na 11 października.