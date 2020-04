Kolejne środki ochrony osobistej dla DPS-ów

W tej transzy znalazło się 6 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 10 tys. maseczek i 10 tys. rękawiczek. Środki odbierali przedstawiciele powiatów, a przy ich podziale brane było pod uwagę zgłoszone przez placówki zapotrzebowanie – zaznaczono w komunikacie.

„Wojewoda Władysław Dajczak wraz ze swoimi służbami jest w stałym kontakcie z dyrektorami domów pomocy społecznej i na bieżąco monitoruje sytuację, wspierając powiaty w realizacji ich zadania własnego, jakim jest prowadzenie domów pomocy społecznej” – powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że dotychczas do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. lubuskiego z Agencji Rezerw Materiałowych oraz innych źródeł przekazano prawie 50 tys. rękawiczek, ponad 60 tys. maseczek, 4 tys. półmasek FFP2, ponad 5 tys. przyłbic oraz ponad 4 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk i 1,2 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni.

W Lubuskiem funkcjonują 23 domy pomocy społecznej, a pod ich opieką znajduje się łącznie 2 306 osób. Do tej pory w regionie w tego typu placówkach nie wystąpiły ogniska wirusa SARS-CoV-2.

W Lubuskiem stwierdzono dotychczas 87 zakażeń koronawirusem – to najmniej w kraju. Z grupy osób zainfekowanych 55 wyzdrowiało. W regionie nie potwierdzono żadnego zgonu mającego związek z chorobą COVID-19.