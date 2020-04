Premier: Taśma w górę 12 czerwca

Rozgrywki żużlowej PGE Ekstraligi rozpoczną się w tym sezonie 12 czerwca - potwierdził to premier Mateusz Morawiecki prezentując harmonogram "odmrożenia" życia sportowego. Na razie mecze będą rozgrywane bez udziału publiczności.

Premier poinformował na konferencji prasowej, że po rozmowach z kierownictwem resortów: sportu i zdrowia, a także ze związkami sportowymi, podjął decyzję o powrocie do rozgrywek ligowych ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej.

„Ten pierwszy gwizdek nie zabrzmi jutro, (…) ale mamy ściśle ułożony plan dojścia do pierwszego meczu ekstraklasy, który może już mieć miejsce pod koniec maja” – zapowiedział.

Poinformował, że sportowcy już teraz są poddani izolacji i w najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów, w bardzo ścisłym trybie sanitarnym, tak by po dwóch tygodniach móc przystąpić do rozgrywek piłkarskich i żużlowych.

Premier zapowiedział też, że rozgrywki zostaną wznowione zgodnie z zasadami zachowania „warunków sanitarnych” i na razie będą się odbywały bez udziału publiczności. „Będziemy się mogli cieszyć tymi sportami przed telewizorami” – pocieszał kibiców. Wyraził też nadzieję, że wkrótce powrócą rozgrywki z udziałem publiczności. „To jest ta radość kibicowania, na którą wszyscy czekamy” – podkreślił.

„Sport wróci na stadiony, wróci do naszych domów. Jestem przekonany, że będzie to symbol powrotu do normalności” – podkreślił.