Kto weźmie choć jeden dyżur, może więcej? Apel szpitala o pomoc

Apelujemy do wszystkich lekarzy spoza szpitala: pomóżcie nam przetrwać ten czas, brakuje kadry, zwłaszcza na SORze – mówi lek. Marek Femlak, dyrektor ds. medycznych 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. Sam, jak i jego koleżanki i koledzy, bierze dyżury, ile tylko może, nawet do pięciu w tygodniu: - Padam ze zmęczenia, ale mówię żonie, że kiedyś to się skończy.