Zatrzymany za ograbianie kościelnych puszek w Sulechowie

Policjanci z Sulechowa zatrzymali mężczyznę, który w sobotę rano włamał się do kościoła w centrum miasta i ukradł pieniądze z kościelnych puszek. To 41-letni sulechowianin, karany już za kradzieże - poinformowała w środę Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.



Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem i przyznał się do winy. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia, gdyż działał w warunkach recydywy.