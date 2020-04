Pomoc dla wschowskich firm

Ponad dwieście pożyczek dla firm, które będą utrzymywać zatrudnienie pracowników, wypłacił Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Pożyczka, w wysokości 5 tysięcy złotych, może być w przyszłości umorzona. Inna pomoc, w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, to dotacja do wynagrodzeń dla firm, które straciły część dochodów i dotacja dla samozatrudnionych.