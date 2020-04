Leśnicy: Z lasów korzystajmy z rozwagą!

Jak argumentują eksperci, ma to związek z bardzo niskim poziomem wilgotności ścioły. W niektórych miejscach wilgotność wynosi poniżej 10 procent, co jest porównywalne do poziomu wilgotności kartki papieru. Niestety, w kilku przypadkach leśnicy podejrzewają celowe podpalenia. Jak zaznacza Paweł Wcisło z zielonogórskiej RDLP sytuacja jest poważna:

Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z leśnej rekreacji, jednak – jak apeluje Paweł Wcisło – warto spacerować z zachowaniem ostrożności, tak, by nie powodować zaprószenia ognia.

Przypomnijmy, że od kilku dni w lubuskich lasach obowiązuje trzeci, czyli bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego.