Wojewodowie rozwiążą kwestię pracowników transgranicznych

Zobowiążę wojewodów, by w trybie pilnym postarali się wypracować jakieś rozwiązanie dla pracowników transgranicznych, żeby to zarobkowanie za granicą było możliwe bez konieczności kwarantanny, ale z koniecznością izolacji - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



Zdaniem szefa rządu, w województwie lubuskim między innymi dzięki obowiązującym obecnie obostrzeniom, odnotowuje się jeden z najniższych wskaźników zakażeń COVID-19.