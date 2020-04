Maseczka ochronna - to nie tylko element obowiązkowego stroju w przestrzeni publicznej, to także moda i wyznacznik osobowości. Pomarańczowe, moro, w barwach lokalnego klubu, a dla dzieci - kolorowe. Taką ofertę przygotowały zielonogórzanki Katarzyna i Teresa Dyderska, które na co dzień zajmowały się szyciem... mundurów wojskowych.