Liczba zakażeń na świecie przekroczyła 2,5 mln

Do ponad 2,5 mln zwiększyła się liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, jakie zarejestrowano od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. – wynika z najnowszych danych WHO. Liczba zgonów przekroczyła 170 tys., ale odnotowano też ponad 655 tys. wyzdrowień.



Według danych WHO szybko wzrasta liczba zakażeń w Turcji, gdzie zarejestrowano ponad 91 tys. przypadków. Na kolejnym miejscu jest Iran z 84 tys. zakażeń. Szybko rośnie również liczba zakażeń w Rosji (53 tys.), jest ich tam najwięcej w Europie Wschodniej. WHO ostrzega także, że nowym epicentrum pandemii staje się Afryka.