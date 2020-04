Prezydent Duda o fakenewsach nt. jego wypowiedzi. „Precz z manipulacją i kłamstwem”

Precz z manipulacją i kłamstwem! Oto moja prawdziwa wypowiedź co do 500+ : Kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+! pic.twitter.com/vVKOXWnbsh

Andrzej Duda odniósł się w ten sposób do komentarzy o rzekomych planach odbierania świadczeń z programu 500+.

Prezydent był pytany w poniedziałek w Polsat News, czy Polskę stać na realizację jego deklaracji dotyczącej utrzymania wszystkich świadczeń socjalnych. Odparł, że te programy zrealizowały oczekiwania społeczne.

„Dzisiaj program 500+ to jest taka materialna kotwica dla wielu polskich rodzin wychowujących dzieci, dlatego ja z taką mocą akcentuję – proszę państwa, możecie być państwo spokojni” – deklarował prezydent. „Ja nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie państwu to 500+ odbierała, bo nie wolno tego zrobić, bo to fundament bezpieczeństwa polskiej rodziny”