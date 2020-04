Ministerstwo zdrowia potwierdziło nowy przypadek koronawirusa w wo. lubuskim. Dotychczasowy bilans epidemii w regionie to 83 przypadki. 32 osoby wyzdrowiały.

Potwierdzony dziś przypadek to pacjentka z powiatu żagańskiego. To właśnie w tym powiecie odnotowano do tej pory najwięcej przypadków koronawirusa.

Jak mówi rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska- Ciepły, stan chorej lekarze określają jako dobry.

Pacjentka już wcześniej przebywała w kwarantannie domowej. Wykonany u niej test na koronawirusa wyszedł pozytywny.

Aktualny bilans koronawirusa w regionie to 83 potwierdzone zakażenia.

19 osób z powiatu żagańskiego,

16 osób z Zielonej Góry,

8 osób z powiatu nowosolskiego,

8 osób z powiatu zielonogórskiego,

7 osób z powiatu wschowskiego,

4 osoby z powiatu żarskiego,

3 osoby z powiatu sulęcińskiego,

3 osoby z powiatu świebodzińskiego,

2 osoby z Gorzowa Wielkopolskiego,

2 osoby z powiatu gorzowskiego,

2 osoby z powiatu słubickiego,

1 osoba z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

a także

6 osób z województwa wielkopolskiego,

2 osoby z województwa mazowieckiego.

Z potwierdzeniem zakażenia lub podejrzeniem COVID-19 w lubuskich szpitalach przebywa obecnie 23 pacjentów. Stan zdrowia większości jest dobry. Kwarantanną na mocy decyzji sanepidu objęto 177 osób (bez osób kierowanych na nią po powrocie z zagranicy),

a nadzorem epidemiologicznym 414. 36 osób wyzdrowiało.