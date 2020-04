Ogromne zagrożenie pożarowe w lasach! Apel o najwyższą ostrożność

Ze względu na pandemię koronawirusa dotychczas na terenie kraju obowiązywał tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Od poniedziałku – z zachowaniem określonych obostrzeń – można przebywać na wszystkich terenach zielonych, w tym w lasach, skwerach i parkach oraz na zieleńcach, promenadach, bulwarach czy plażach.

Z związku z udostępnieniem lasów dla społeczeństwa Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że nadal utrzymuje się w nich bardzo duże zagrożenie pożarowe.

„Tylko w ciągu ostatniej doby w lasach wybuchły 162 pożary. W ostatnich dwóch tygodniach liczba pożarów w ciągu doby przekraczała 100, mimo, że obowiązywał zakaz wstępu do lasu ze względu na koronawirusa. Od początku kwietnia straże pożarne i służby leśne uczestniczyły w 1861 akcjach gaśniczych w lasach”

– podkreślono.

Jak dodano, w poniedziałek w większości punktów prognostycznych rozmieszczonych na terenach leśnych wilgotność ściółki nie przekraczała 10 proc.

IBL podkreślił, że w momencie, gdy taka sytuacja potrwa dłużej, należy liczyć się z możliwością wydawania zakazów wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo pożarów.

„W sytuacji dalszego utrzymywania się okresu bezopadowego, co przewidują prognozy pogody, nadal będzie utrzymywało się bardzo duże zagrożenie pożarowe lasów. Dlatego należy się liczyć z możliwością wprowadzenia zakazów wstępu do lasu w poszczególnych nadleśnictwach za względu na niebezpieczeństwo pożarów”

– czytamy.

„Apelujemy o zachowanie wzmożonej ostrożności podczas przebywania na terenie lasów, w czasie przejazdów przez tereny leśne, a także w ich sąsiedztwie”

– podkreślił Instytut.

W Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło ok. 500 ha łąk i lasów

Około 500 ha bagiennych łąk i lasów spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym – podała w poniedziałek straż pożarna. Strażacy, straż leśna, pracownicy parku wciąż walczą z ogniem. Używane są dwa samoloty gaśnicze, zadysponowano także trzeci samolot.

Strażacy informują, że pożar ma miejsce na styku trzech powiatów: augustowskiego, monieckiego i sokólskiego. Ogień zauważono w tym miejscu w niedzielę po południu.

Pracownicy Biebrzańskiego PN informują, że sytuacja związana z pożarem jest „bardzo dynamiczna”, płoną tereny cenne przyrodniczo. Park podkreśla, że pożar jest bardzo duży, trudny do opanowania m.in ze względu na panującą suszę.

Zastępca naczelnika wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Wojciech Łapiński poinformował PAP, że akcję utrudnia wiatr, który wieje ze zmiennych kierunków. Dodał, że nawet jeśli udaje się ugasić ogień, po jakimś czasie pojawia się on znowu. W akcji wykorzystywane są dwa samoloty gaśnicze, w drodze jest trzeci. Podał, że jest od kilku do kilkunastu ognisk pożaru, sytuacja jest zmienna.

Łapiński powiedział, że z szacunkowych danych wynika, że spłonęło ok. 500 ha terenów bagiennych i lasu, taka jest obecnie powierzchnia pożaru. Dodał, że akcja gaśnicza jest trudna, bo strażacy nie mogą bezpośrednio docierać do miejsc z ogniem, nie ma do nich dojazdu. W gaszeniu pożaru bierze udział 159 strażaków z 3 zastępów straży pożarnej, straż leśna, pracownicy parku.

Biebrzański PN ma powierzchnię ok. 59 tys. ha. Jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chroni m.in jedne z najcenniejszych obszarów bagiennych. Wiosenne pożary traw są problemem nie tylko w tym miejscu. Parki narodowe i strażacy wciąż apelują o niewypalanie traw.