Prezydent Duda podpisał deklarację „Obronimy Polskę Plus”

Zobowiązuję się, że jeżeli nadal będę prezydentem, z całą pewnością nie dojdzie do likwidacji 500 plus i podwyższenia wieku emerytalnego; jestem za "Polską plus" - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda i podpisał deklarację "Obronimy Polskę Plus".