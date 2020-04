P.Dudek… sprzedaje maseczki i niecierpliwie czeka na sezon

Zapraszamy na rozmowę z jednym z liderów Falubazu Zielona Góra - Patrykiem Dudkiem. Rozmawialiśmy z nim dziś przed południem i mówił nam, że mimo iż nie ma treningów żużlowych ani rozgrywek, to on się nie nudzi, aczkolwiek chętnie ruszyłby już na tor!

Tymczasem na rynku pojawią się lada moment maseczki wymyślone przez rodzinę Dudków, a zysk z tych „dudkowych” maseczek ma iść na cel charytatywny.

Patryk opowiada nam o nich, ale też o swoim podejściu do koronawirusa – czy się go boi, czy ze spokojem podchodzi do zarazy.

Pytamy go też, czy lepiej odjechać sezon bez kibiców, czy nie chciałby jeździć w takich warunkach.

No i jeszcze poruszamy kwestie finansowe – czy team Dudka musiał na przykład rozstać się z częścią współpracowników, co z wypłatami dla nich. O tym wszystkim w poniższej rozmowie: