Olimpia Sulęcin: Wciąż nie wiadomo, w której lidze zagra; Chajec tylko prezesem

Chajec – prezes Olimpii – zaskoczył nas dwukrotnie w rozmowie o tym, co w klubie słychać. Najpierw, gdy stwierdził, że wcale nie jest tak, że Olimpia ma pewną nominację do I ligi i musi tylko przejść weryfikację.

Przypomnijmy – 3 tygodnie temu Polski Związek Piłki Siatkowej wydał komunikat, w którym napisał, że „wskazuje cztery zespoły z pierwszych miejsc w swoich grupach, które wykazały gotowość do gry w KRISPOL 1. Ligi Mężczyzn, do weryfikacji przez PLS pod kątem gry w KRISPOL 1. Lidze Mężczyzn. Są to: BAS Białystok, MKS Avia Świdnik, LKS Czarni Rząśnia, Sulęcińskie Towarzystwo Siatkarskie Olimpia”.

Wielu osobom wydało się to pewnym zaproszeniem do I ligi. Jak się jednak okazuje – komunikat nie jest jednoznaczny z tym, że te drużyny mają w kieszeni I ligę.

Drugie zaskoczenie – Chajec chce przez rok odpocząć od trenerki i będzie tylko prezesem Olimpii w nadchodzącym czasie.

Zapraszamy na całą rozmowę: