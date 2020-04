Niedziela Miłosierdzia Bożego

Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, ksiądz Zbigniew Bielas przypomniał o genezie Niedzieli Bożego Miłosierdzia. „W jednym z objawień siostra Faustyna Kowalska słyszała od Pana Jezusa takie słowa: pragnę aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Stąd bierze się początek tego święta miłosierdzia z zapisu „Dzienniczka”, w wielu innych miejscach jest mowa o tym, że Pan Jezus pragnął tego święta” – mówił ksiądz kustosz.

Ksiądz Zbigniew Bielas zwrócił uwagę na warunki odpustu zupełnego, które wiążą się z Niedzielą Miłosierdzia Bożego. „Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” – zapisała święta Faustyna w „Dzienniczku”. „Oczywiście jeśli chodzi o sakrament pokuty, można było z niego skorzystać wcześniej, aby uzyskiwać te łaski związane z tym świętem” – wyjaśniał duchowny. Ksiądz Zbigniew Bielas podkreślił, że w sytuacji epidemii i utrudnionego dostępu do spowiedzi i Komunii świętej, odpustu można dostąpić poprzez uczestnictwo w nabożeństwie przez media, a w późniejszym czasie przystąpić do sakramentów.

Główne uroczystości w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach przebiegać będą pod hasłem „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. O 10.00 Mszy świętej odpustowej przewodniczył będzie arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. O 15.00 transmisję Godziny Miłosierdzia z Sanktuarium w Łagiewnikach będzie można obejrzeć przez stronę miłosierdzie.pl oraz w Telewizji Trwam.

Uroczystości Niedzieli Miłosierdzia Bożego obchodzone będą również w Warszawie i Płocku, miejscach, które wiążą się w objawieniami świętej Faustynie i przekazaniu orędzia o Bożym Miłosierdziu. W Sanktuarium świętej Siostry Faustyny w Warszawie o 15.00 rozpocznie się Koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej Msza święta.

Z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, miejscu, w którym Jezus polecił ustanowić Święto Miłosierdzia, będzie można uczestniczyć w transmisjach internetowych. Poprzez stronę feceobooka miłosierdzie.plock o 15.00 będzie transmitowana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Natomiast o 17.00 rozpocznie się transmisja Mszy świętej, której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ksiądz Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel- Andrianik, wezwał do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia dziś o 15.00 w intencji ustania pandemii koronawirusa.

Papież Franciszek odprawi – bez udziału wiernych – mszę świętą w kościele Santo Spirito in Sassia, w pobliżu placu świętego Piotra. Świątynia ta jest od 36 lat Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia we Włoszech. Po mszy transmitowanej przez media watykańskie, papież odmówi modlitwę Regina Coeli i udzieli apostolskiego błogosławieństwa.