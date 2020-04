Ciężko w domu? Napisz „List do kwarantanny”

"Listy do kwarantanny" – to jedna z inicjatyw psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skierowana do wszystkich, dla których społeczna kwarantanna jest bardzo trudnym doświadczeniem. Dzięki akcji każdy może opisać swoje przeżycia i się nimi podzielić.



Inicjatywa "Listy do kwarantanny" ma pomóc osobom, które szczególnie przeżywają izolację społeczną. Zdaniem psychologów przelanie myśli na papier lub opisanie ich za pomocą komputera może pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami, w tym z depresją.