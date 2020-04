2 tysiące Lubuszan otrzymało „postojowe”

2 tysiące lubuskich przedsiębiorców otrzymało pierwsze świadczenie postojowe. W sumie ich łączna kwota wyniosła przeszło 4 mln zł. W Zielonej Górze świadczenie trafiło do 1 230 osób na kwotę prawie 2,5 mln, natomiast w Gorzowie Wlkp. do 858 osób na kwotę 1,7 mln.

Świadczenie przyznawane jest osobom samozatrudnionym i wynosi 2080 zł. Jest ono nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie w wysokości 1300 zł.

Aby otrzymać świadczenie, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Poza tym działalność musi być założona przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc.

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, ZUS uruchomił specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia weryfikację składanych dokumentów. Instytucja zachęca do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę.

Ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie. Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo.