Remont mostu w Cigacicach rozpoczęty

Przypomnijmy, w związku z bardzo złym stanem technicznym przeprawy przez most w Cigacicach mogły przejeżdżać tylko pojazdy do 3,5 tony. Dziś most, przez który przebiega droga do Zielonej Góry, został zamknięty i rozpoczęła się jego modernizacja. Mówi Mirosław Andrasiak, członek zarządu starostwa zielonogórskiego:

– Podczas remontu przeniesiona ma zostać rura wodociągowa, która przez lata blokowała jedno przejście dla pieszych na moście – dodaje Mirosław Andrasiak:

Otwarcie mostu planowane jest w listopadzie 2021 roku.