CBŚP od 20 lat walczy z przestępczością zorganizowaną

9 października 2014 roku Biuro wyłączono ze struktur KGP i rozpoczęło ono działalność jako odrębna jednostka organizacyjna Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji. Strukturę CBŚP tworzy dziś 17 Zarządów znajdujących się w każdym mieście wojewódzkim i w Warszawie oraz wydziały merytoryczne i wspierające w centrali w Warszawie.

W ciągu 20 lat policjanci CBŚP rozbili ponad 3,5 tys. zorganizowanych grup przestępczych, ustalili 90 tys. podejrzanych, którym na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie warte około 8,3 miliarda złotych, zlikwidowali prawie 300 laboratoriów narkotyków syntetycznych, blisko tysiąc plantacji konopi i ponad 100 fabryk nielegalnych papierosów, prawie 1,9 miliarda szt. papierosów oraz prawie 5 tys. jednostek broni.

Rzecznik dodała również, że „niewątpliwie takie wyniki są rezultatem doskonałego rozpracowania środowisk przestępczych, ogromnego doświadczenia, wiedzy i umiejętności policjantów i pracowników CBŚP”. „Dużym wsparciem jest także nowoczesny i specjalistyczny sprzęt używany przez funkcjonariuszy” – wskazała.

W momencie powołania Centralnego Biura Śledczego, Polska była krajem o niespotykanej dotychczas skali przestępczości. Wejście Polski do struktur europejskich spowodowało nieograniczony i swobodny przepływ towarów i ludzi. Oznaczało to otwarcie się Polski na rynki narkotykowe Unii Europejskiej (…). Również z Azji do Polski i Unii Europejskiej importowane są nowe substancje psychoaktywne. Są one szczególnie niebezpieczne, gdyż nigdy nie jest do końca znany ich skład chemiczny, efekt i skutek jaki może wywołać ich zażycie

Iwona Jurkiewicz dodała, że przez 20 lat istnienia CBŚP funkcjonariusze wyeliminowali z rynku ponad 42 tony narkotyków, które zostały zabezpieczone w kraju oraz poza jego granicami. Rozbito wiele grup przestępczych, które coraz częściej działają na arenie międzynarodowej.

„Niewątpliwie ogromnym ułatwieniem zwalczania przestępczości narkotykowej było wprowadzenie definicji generycznej do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”

– podkreśliła.

W 20-letniej historii CBŚP – poza wspomnianym wcześniej wyłączeniem CBŚ ze struktur KGP 9 października 2014 r. – wyróżniają się jeszcze dwie ważne dla tej formacji daty. Pierwsza to 24 lipca 2018 r., kiedy nadano i wręczono Sztandar dla Centralnego Biura Śledczego Policji.

„Ufundowanie tego weksylium – symbolu etosu zawodowego, funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Biura Śledczego Policji, było wyrazem wdzięczności w uznaniu dotychczasowych zasług na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej”

– powiedziała Jurkiewicz. Druga wymieniona data to 24 lipca 2017 r., czyli dzień otwarcia nowej siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji.

„Jakie było te 20 lat? To z pewnością czas trudnej służby w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, do której ludzie tworzący Biuro musieli się dostosowywać. Warto podkreślić, że nawet najlepsze akty prawne czy rozwiązania techniczne i sprzętowe nie przyniosłyby takich efektów, jakimi dziś CBŚP może się pochwalić, gdyby nie ogromne poświęcenie policjantów i pracowników (…). Centralne Biuro Śledcze Policji jest silne siłą ludzi, którzy je tworzą”

– podsumowała nadkom. Iwona Jurkiewicz.