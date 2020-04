Największy samolot świata na Okęciu. Przywiózł sprzęt medyczny

Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował we wtorek rano największy transportowy samolot świata, który przywiózł z Chin do Polski ładunek z niezbędnymi środkami do walki z koronawirusem. Na pokładzie samolotu znajduje się m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych. Lotniczy kolos wylądował na lotnisku w Warszawie o godz. 10. Transport na zlecenie KPRM przygotowały spółki: KGHM Polska Miedź i Lotos. Obecnie trwa rozładunek transportu przywiezionego przez samolot.

Sprzęt w pierwszej kolejności dla szpitali jednoimiennych

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, podziału sprzętu dokonają wspólnie resort zdrowia i Agencja Rezerw Materiałowych.

„Tu w ministerstwo i wspólnie z Agencją Rezerw Materiałowych dokonuje się podziału między konkretne szpitale. Do niedawna rozdystrybuowaliśmy te materiały między wojewodów, a od wojewodów szedł bezpośredni transport do szpitali. Teraz te transporty idą już bezpośrednio do szpitali, są tutaj dzielone względem placówki medycznej, względem potrzeb. Na pewno w pierwszej kolejności zawsze idą do placówek jednoimiennych”

– powiedział rzecznik.

Prezes KGHM: Będziemy organizować kolejne transporty materiałów do walki z koronawirusem

Będziemy organizować kolejne transporty z Chin materiałów do walki z koronawirusem – oświadczył prezes KGHM Marcin Chludziński. We wtorek do Warszawy przyleciał z Chin ze środkami do walki z koronawirusem największy samolot świata An-225. Transport zorganizowały KGHM i Lotos.

„To bardzo istotne, by jak najwięcej takich transportów realizować. To już szósty samolot, organizowany na zlecenie rządu przez KGHM, następne transporty czekają w Chinach i będziemy je organizować”

– mówił Chludziński w czasie konferencji prasowej na warszawskim lotnisku Chopina.

⬆ Premier Mateusz Morawiecki (pośrodku), prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński (z prawej) oraz wicepremier Jacek Sasin (po lewej) podczas konferencji prasowej. Fot. PAP/Leszek Szymański

Jak podkreślał, transport wymagał wielu formalności i za pomoc w ich załatwieniu i wsparcie dziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wicepremierowi Jackowi Sasinowi, MSZ orz Kancelarii Prezydenta, która – jak zauważył – w relacjach z Chinami ma „dobre ścieżki”.

„Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć w akcji sprowadzenia do Polski w jak najszybszym czasie jak największej ilości sprzętu dla służb medycznych i innych służb, które walczą w Polsce z koronawirusem”

– mówił z kolei prezes Lotosu Paweł Jan Majewski.

Zaznaczył, że to co zmieściło się w samolocie, „to jeszcze nie wszystko”. „Mamy jeszcze dodatkowe ilości, kilkaset tysięcy sztuk sprzętu do sprowadzenia z Chin w dalszym ciągu” – zapowiedział.

Podziękował personelowi medycznemu i innym służbom, które w Polsce walczą z koronawirusem. „Mam nadzieję, że to co robimy, to będzie dla nich duże wsparcie” – powiedział Majewski.

Antonov An-225 Mriya – największy samolot na świecie

Antonov An-225 Mriya mierzy ponad 84 metry długości. Napędza go sześć silników odrzutowych. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 r., w czasach ZSRR w zakładach lotniczych Aviant. Jest tak duży, że jest w stanie przewieźć prom kosmiczny na swoim grzbiecie, a w ładowni blisko 100 samochodów osobowych.

Obecnie An-225 Mriya jest używany komercyjnie od 2001 r. przez ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ciężkich ładunków. Maszyna gościła w Polsce w 2003 i w 2005 r.

Wtorkowy transport jest kolejnym zorganizowanym przez KGHM na apel premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwszy samolot wylądował 26 marca. Łączna wartość materiałów medycznych, zakupionych ze środków spółki to około 15 mln dol.