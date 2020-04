Rzecznik rządu: Obchody na pl. Piłsudskiego miały charakter zadań służbowych

Obchody na pl. Piłsudskiego miały charakter oficjalny, państwowy, czyli miały charakter zadań służbowych, tak samo jak w przypadku wykonywania obowiązków zawodowych przez każdego z nas; tak należy to rozpatrywać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.



Poseł Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury na polityków PiS, którzy - jego zdaniem - nielegalnie zgromadzili się na pl. Piłsudskiego w Warszawie z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Poseł wskazał na naruszenie przepisów dotyczących epidemii.