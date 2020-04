Jutro i pojutrze decyzje dotyczące odmrażania gospodarki

Decyzje o "luzowaniu" restrykcji dla gospodarki będą podejmowane w środę i czwartek; najpierw muszą jednak spłynąć dane po Świętach - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, jako pierwsze mają być zdejmowanie pewne ograniczenia dot. limitów osób w sklepach. Rzecznik rządu był pytany w Programie 3 Polskiego Radia, czy skoro od czwartku planowany jest powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem, to oznacza, że od tego czasu planowane jest "luzowanie gospodarki" i restrykcji.

Müller odpowiedział, że wstępne warianty z tym związane omówiono w poniedziałek na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak powiedział, decyzje będą zapadały jutro i pojutrze, po uwzględnieniu tych danych epidemicznych z minionych świąt.

Podkreślił, że dopiero wtedy będzie można ocenić, jak wygląda sytuacja związana z zachorowaniami na koronawirusa i jego rozprzestrzenianiem się. Wskazał, że jako pierwsze ma być wprowadzone zdjęcie „pewnych ograniczeń dotyczących limitów w sklepach”. Jak zaznaczył, one generalnie zostaną, ale będą realizowane w nieco inny sposób. Inna z pierwszych decyzji dot. poluzowania restrykcji dla obywateli – jak zaznaczył Müller – będzie dotyczyć umożliwienia aktywności w lasach i innych przestrzeniach publicznych.

Rzecznika rządu dopytywano, czy „to będzie plan gry czy doraźne decyzje”. Müller podkreślił, że choć harmonogram stopniowego luzowania restrykcji jest już wstępnie ustalony i zostanie przyjęty w tym tygodniu, to rząd jeszcze nie publikuje tej decyzji, bo jest „pewnym ryzykiem ogłoszenie takiego optymistycznego wariantu, a później wycofanie się z niego”.

Rzecznika rządu pytano, czy w Polsce luzowanie restrykcji będzie wprowadzane zgodnie z kluczem branżowym, czy też zgodnie z innym kluczem – np. wieku, czyli do pracy poszłyby najpierw osoby młode, a później – starsze.

Müller podkreślił, że rząd wprowadził „godziny seniora” w sklepach oraz, że są apele dot. pomocy seniorom, którzy zostają w domach. Zaznaczył, że w tej chwili ten wariant „klucza wieku” nie jest opcją najbardziej braną pod uwagę.

Pytany, kiedy można się spodziewać otwarcia lasów i parków, rzecznik rządu powtórzył, że będzie to jedna z pierwszych złagodzonych restrykcji. „Dlatego, jeżeli będziemy to ogłaszać pod koniec tego tygodnia, to spodziewałbym się, że to jest aspekt, który jest brany najbardziej pod uwagę” – zaznaczył.