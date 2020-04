Odwołane imprezy rozrywkowe to w obecnej sytuacji oczywistość. Powody są dwa. Jeden to ograniczenie zgromadzeń, drugi to konieczność ograniczenia wydatków. Tak uczyniło wiele samorządów, odwołując imprezy nawet zaplanowane na lipiec czy sierpień. Ofiarą ograniczeń nie padło jednak popularne Święto Pomidora w Przytocznej.