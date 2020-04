Dwóch kandydatów na szefa lubuskiej siatkówki

Początkowo kandydatury można było zgłaszać do końca marca, potem na stronie LZPS pojawił się komunikat o przedłużeniu tego terminu do 5 kwietnia. I do tego dnia zgłosili się Paluch i Zakrzewski.

Paluch rządzi od 4 lat, a my pytamy go, kiedy może dojść do walnego przy dzisiejszych okolicznościach. No i oczywiście prosimy o wskazanie najważniejszych celów na kolejną kadencję – o ile oczywiście zostałby wybrany:

Ryszard Zakrzewski, kontrkandydat Palucha, to na co dzień wicestarosta krośnieński, jednocześnie działacz i trener siatkówki w Gubinie. U nas opowiada, co chciałby zmienić lubskiej siatkówce w przypadku wyboru na szefa związku: