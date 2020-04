Jak już informowaliśmy - Jarosław Miś zrezygnował z funkcji I trenera Cariny Gubin. Cariny stabilnej finansowo i sportowo, która - wydaje się - powalczy na wiosnę o awans do 3 ligi z zespołami z Gorzowa(Wartą i Stilonem). Dziś zapraszamy na szeroką rozmowę z byłym już trenerem gubińskiego zespołu, który tłumaczy jakie przyczyny doprowadziły go do odejścia.