Do samotnych w Katowicach trafi 3 tysiące paczek wielkanocnych

Trzy tysiące paczek ze śniadaniem wielkanocnym trafi do potrzebujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakończyły się ostatnie przygotowania do Metropolitalnego Wielkanocnego Śniadania dla Samotnych.

Z uwagi na epidemię, wydarzenie musiało zmienić formułę. Zamiast wspólnego posiłku w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, paczki trafią bezpośrednio do domów osób potrzebujących.

Jak podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa, nie udałoby się to, gdyby nie pomoc innych. To zarówno wolontariusze, którzy uczestniczą w przygotowaniach paczek, jak i ci, którzy jutro rano rozwiozą pakunki do tych, którzy zgłosili zapotrzebowanie na taki posiłek. Ale także ci, którzy przekazali produkty czy upominki. Marcin Krupa jest zadowolony, że mimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa, udało się połączyć siły i pomóc.

⬆ Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Oprócz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Fundacja Wolne Miejsce organizuje także śniadania w Warszawie czy Łodzi. Pomoc otrzyma kilka tysięcy osób.